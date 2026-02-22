হোম > জাতীয়

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে শিগগির পরিবর্তন আসবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রোববার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে শিগগিরই পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশের ‘টপ লেভেলে’ কিছু পরিবর্তন শিগগির আসবে।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই পুলিশের শীর্ষ পদে রদবদল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ঢাকা মহানগর পুলিশ–এর কমিশনার এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)–এর মহাপরিচালক পদে কারা আসতে পারেন, তা নিয়ে চলছে জল্পনা।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় সম্ভাব্য কয়েকজন কর্মকর্তার নাম ঘুরছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি দেলোয়ার হোসেন মিঞা, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আলী হোসেন ফকির, সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি ছিবগাত উল্লাহ, র‍্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ, রেলওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান, র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ, পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজি এ কে এম আওলাদ হোসেন, অবসরে যাওয়া অতিরিক্ত আইজিপি মতিউর রহমান শেখ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সাবেক সমন্বয়ক আনসার উদ্দিন খান পাঠান এবং অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ।

পুলিশে শীর্ষ পদে বদল হতে পারে, ঢালাও বদলি নয়

পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, আইজিপি, ডিএমপি কমিশনার ও র‍্যাব মহাপরিচালক পদে নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে তদবির শুরু হয়েছে। নিয়োগপ্রার্থীরা দলের শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ করছেন এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের চেষ্টা করছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই; শীর্ষ পদগুলোতে নিয়োগ হবে সম্পূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতে।

