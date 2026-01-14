বাহরাইনে পোস্টাল ব্যালটের ভাইরাল ভিডিওর যে ব্যাখ্যা দিলেন ইসি সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট বাহরাইনের একটি বাসায় গণনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওর স্থানে ১৬০টি পোস্টাল ছিল বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। একই সঙ্গে কীভাবে ওই বাসায় পোস্টাল ব্যালটগুলো গিয়েছিল, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।
আজ বুধবার পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ভাইরাল হওয়া ভিডিওর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইসি সচিব সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পাঠাচ্ছি। মধ্যপ্রাচ্যের এবং বেশ কিছু দেশের পোস্টাল সিস্টেম এক একটা দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের।’
বাহরাইনে পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তাতে বাহরাইনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ওখানে ১৬০টি ব্যালট ছিল। সেটা কোনো এক জায়গায় বাক্সে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেটা ওদের ডেলিভারি পয়েন্ট। ছাত্রজীবনে আমরা দেখেছি, হোস্টেলে একটা জায়গায় চিঠিপত্র রেখে যেত। আমরা সেখান থেকে নিজেরা নিজেরা নিয়ে নিতাম। সে রকম একটা বাক্সে ১৬০টা ব্যালট দিয়ে গেছে। ওই বাক্সটা যখন বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই-বোনেরা এসে খুলেছেন চার-পাঁচজনে, তখন তাঁরা ওটা ভাগ করেন যে, আমি পাশের ঘরে থাকি, আমি এটা নিচ্ছি, আমি ওটা পৌঁছে দেব। ব্যাপারটা এই রকম।’
ইসি সচিব আরও বলেন, ‘ভিডিও ক্লিপ যেটা করা হয়েছে, আমরা যেটা শুনেছি, যদিও এটা করা উচিত হয়নি বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। প্রবাসী ভোটাররা একটি ব্যালট পেয়েছেন, এই আনন্দটুকু ধরে রাখার জন্য এটা (ভিডিও) কেউ করে পোস্ট করেছেন। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে, এখানে কোনো ইনভেলাপ খোলা হয়েছে—এ রকম কোনো কিছু নাই।’
এ বিষয়ে বাহরাইন পোস্টাল অফিসকে তলব করা হয়েছে জানিয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে বাহরাইন পোস্টাল অফিসকে বলা হয়েছে যে, এটা তো তাদের (ভোটার) কাছে করা হয়নি এবং আমাদের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত আছেন, তিনি এই বিষয়টা দেখছেন। বাহরাইন পোস্ট বলেছে, তারা এটা সহজেই তদন্ত করে জানাবে যে এটা কেন ঘটল।’
সেখানে কয়েক ব্যক্তিকে পোস্টাল ব্যালট গুনতে দেখা যায়। ভিডিওতে শোনা যায়, একজন ব্যক্তি ভিডিওকারীকে বাধা দিয়ে বলছেন, ‘এই দাঁড়ান, আপনি ভিডিও করছেন কিসের জন্য? এখানে উনারা মেইন ভিডিও করছেন। কেন আপনারা আরও ভিডিও করছেন? আপনারা এখান থেকে যেগুলা আছে, সব লইয়া যানগা। আমরার দরকার নাই। কিন্তু ভিডিও কইরেন না। ফেসবুকে ছাড়িয়েন না।’
গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে বিষয়টি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা দাবি করে বিএনপি। এ দিন বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম খানসহ বিএনপির চারজন প্রতিনিধি।
বিএনপি বৈঠকে নানা বিষয়ের সঙ্গে পোস্টাল ব্যালটের বিষয়টি তোলে। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান পরে সাংবাদিকদের বলেন, বাহরাইনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতারা অনেক ব্যালট পেপার ‘হ্যান্ডেল’ করছেন। এটার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, এটা তাদের নজরে এসেছে এবং তারা বাহরাইনে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।