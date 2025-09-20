হোম > জাতীয়

রাতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ফাইল ছবি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতের একটি ফ্লাইটে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা করবেন।

শনিবার রাতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পিআরও পবন চৌধুরী এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

বার্তায় বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ আজ রাতের ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হবেন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে তাঁর বাংলাদেশে ফেরার কথা রয়েছে।

এ সময় কমিশন-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানতে কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ঐকমত্য গঠনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

