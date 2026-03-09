বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটের ফ্লাইট স্থগিত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দোহা, শারজাহ, কুয়েত ও দাম্মাম রুটের ফ্লাইটসমূহ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
আজ সোমবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে আগে স্থগিত করা মধ্যপ্রাচ্যগামী কিছু ফ্লাইটের মধ্যে চারটি রুট— দোহা, শারজাহ, কুয়েত ও দাম্মাম—পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে।
অন্যদিকে দুবাই ও আবুধাবি রুটের ফ্লাইটসমূহ আপাতত ১০ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। পরিস্থিতির উন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে এ দুটি রুটের ফ্লাইট পুনরায় চালু করা হতে পারে বলে জানিয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ফ্লাইট সংক্রান্ত যেকোনো হালনাগাদ তথ্য দ্রুত জানানো হবে।
ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানতে যাত্রীদের বিমান কলসেন্টারে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কলসেন্টারের নম্বর ১৩৬৩৬ (দেশের ভেতরে) এবং +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ (আন্তর্জাতিক)।