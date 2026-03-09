ঈদযাত্রায় ১৯ মার্চের ট্রেনের টিকিট বিক্রি হচ্ছে আজ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে আগামী ১৯ মার্চের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ১৯ মার্চের (বৃহস্পতিবার) রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের আন্তনগর ট্রেনগুলো টিকিট। এর পর দুপুর ২টায় বিক্রি শুরু হবে একইদিনের পূর্বাঞ্চলের আন্তনগর ট্রেনের টিকিট।
ঈদযাত্রা ঘিরে গত মঙ্গলবার (৩ মার্চ) শুরু হয়েছে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি। ওই দিন ১৩ মার্চের ঈদযাত্রার টিকিট বিক্রি করা হয়। পরদিন বুধবার ১৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার ১৫ মার্চ, শুক্রবার ১৬ মার্চ, শনিবার ১৭ মার্চ এবং গতকাল রোববার বিক্রি হয়েছে ১৮ মার্চের অগ্রিম টিকিট।
এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে আগামী ১৮ মার্চ বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। তবে পবিত্র শবে কদরের জন্য এবার ঈদের ছুটি শুরু হচ্ছে আগামী ১৭ মার্চ থেকে। সব মিলিয়ে ঈদে টানা ৭ দিনের সরকারি ছুটি শেষ হবে ২৩ মার্চ।
রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও ঈদকে সামনে রেখে ট্রেনের অগ্রিম শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে। টিকিট বিক্রি চলছে দুই অঞ্চলে ভাগ করে। পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলকারী সব আন্তনগর ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয় সকাল ৮টায়। আর পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী আন্তনগর ট্রেনগুলোর টিকিট বিক্রি হয় বেলা ২টায় থেকে।
ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রী চাপ সামাল দিতে বিভিন্ন রুটে এবার ৫ জোড়া স্পেশাল ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অনুরোধে নন-এসি কোচের ২৫ শতাংশ দাঁড়িয়ে যাওয়ার টিকিট যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট একজন যাত্রী সর্বোচ্চ একবার কিনতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারটি আসন সংগ্রহ করা যাবে। কোনো টিকিট রিফান্ড করা হবে না।
এদিকে ঈদের ফিরতি যাত্রায় ২৪ মার্চের টিকিট ১৪ মার্চ, ২৫ মার্চের টিকিট ১৫ মার্চ, ২৬ মার্চের টিকিট ১৬ মার্চ, ২৭ মার্চের টিকিট ১৭ মার্চ, ২৮ মার্চের টিকিট ১৮ মার্চ এবং ২৯ মার্চের টিকিট ১৯ মার্চ পাওয়া যাবে।
