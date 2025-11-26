হোম > জাতীয়

১৪ দফা দাবি জানিয়ে ইসিতে স্মারকলিপি দিল বাম গণতান্ত্রিক জোট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বুধবার ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ব্যয়সীমা বৃদ্ধি বাতিলসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বুধবার জোটভুক্ত ছয় দলের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজের হাতে এই স্মারকলিপি জমা দেয়।

এর আগে নির্বাচন ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ-সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ কিংবা জনগণের মতামত না নিয়েই জামানত বৃদ্ধি, নির্বাচনী ব্যয়সীমা বাড়ানো, ‘না’ ভোট সীমিতকরণসহ বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়েছে; যা সাধারণ মানুষের প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে সীমিত করবে।

জোট মনে করছে, বর্তমান সংশোধনীগুলো ধনীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে সংসদকে ‘কোটিপতিদের ক্লাবে’ রূপান্তর করবে। পাশাপাশি ‘না’ ভোট সীমিত করা অযৌক্তিক ও ভোটারের অধিকারবিরোধী।

জোটের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—জামানত ও নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধিসহ আরপিওর অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল; সবার ভোট দেওয়া ও প্রার্থী হওয়ার সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ; জামানত ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ; কালোটাকা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িক ও প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান; নির্বাচনে পোস্টার, লিফলেট, প্রার্থীদের পরিচিতি সভাসহ নির্বাচনী ব্যয় কমিশনকে বহন; শুধু একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে নয়, সব আসনেই ‘না’ ভোটের বিধান যুক্তকরণ; আইসিটি আদালতে অভিযুক্ত হলেই প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

সম্পর্কিত

হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ দিতে দরখাস্ত আহ্বান

ব্যাংক ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনে কড়াকড়ি

অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারীকে চেনেন না আলী রীয়াজ: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আট বিভাগের ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও

অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমা বাদ, আজ রাত ১২টা থেকে সব প্রবাসী ভোটারের নিবন্ধন শুরু

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণে বাংলাদেশের অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে: ভারত

শেখ হাসিনার লকারে শুধু পাটের ব্যাগ, যৌথ লকারে সোনার নৌকা ও গয়না

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের মামলার রায় কাল

জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ হলেন ৮২৬ কর্মকর্তা

পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা