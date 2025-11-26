১৪ দফা দাবি জানিয়ে ইসিতে স্মারকলিপি দিল বাম গণতান্ত্রিক জোট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ব্যয়সীমা বৃদ্ধি বাতিলসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বুধবার জোটভুক্ত ছয় দলের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজের হাতে এই স্মারকলিপি জমা দেয়।
এর আগে নির্বাচন ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ-সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ কিংবা জনগণের মতামত না নিয়েই জামানত বৃদ্ধি, নির্বাচনী ব্যয়সীমা বাড়ানো, ‘না’ ভোট সীমিতকরণসহ বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়েছে; যা সাধারণ মানুষের প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে সীমিত করবে।
জোট মনে করছে, বর্তমান সংশোধনীগুলো ধনীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে সংসদকে ‘কোটিপতিদের ক্লাবে’ রূপান্তর করবে। পাশাপাশি ‘না’ ভোট সীমিত করা অযৌক্তিক ও ভোটারের অধিকারবিরোধী।
জোটের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—জামানত ও নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধিসহ আরপিওর অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল; সবার ভোট দেওয়া ও প্রার্থী হওয়ার সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ; জামানত ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ; কালোটাকা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িক ও প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান; নির্বাচনে পোস্টার, লিফলেট, প্রার্থীদের পরিচিতি সভাসহ নির্বাচনী ব্যয় কমিশনকে বহন; শুধু একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে নয়, সব আসনেই ‘না’ ভোটের বিধান যুক্তকরণ; আইসিটি আদালতে অভিযুক্ত হলেই প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা বাতিল করতে হবে।