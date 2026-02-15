বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত ৩১.৭৬ শতাংশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ধানের শীষের প্রতীকে ৪৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছে। অন্যদিকে ভোটের হারে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছে ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ ভোট।
আজ রোববার নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
নির্বাচনে ৫০টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বিএনপি এককভাবে ২০৯টি, জামায়াত ৬৮, এনসিপি ৬, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী আন্দোলন, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি একটি করে আসনে বিজয়ী হয়।
অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয় সাতটি আসনে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা করেনি ইসি। আসনগুলোতে বিএনপি প্রার্থীর বেশি ভোট পেয়েছে
বিএনপি জোট
নির্বাচনে বিএনপি জোট থেকে গণঅধিকার পরিষদ (ট্রাক), গণসংহতি আন্দোলন (মাথাল), বিজেপি (গরুর গাড়ি), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি (কোদাল), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (খেজুর গাছ) প্রতীকে নির্বাচন করেছিল।
এর মধ্যে খেজুর গাছ ৪টি আসনে নির্বাচন করে পায় শুন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ ভোট, গরুর গাড়ি শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ, ট্রাক শুন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ, মাথাল প্রতীক শুন্য দশমিক ১৪ শতাংশ, কোদাল শুন্য দশমিক ০৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। জোটের আরেক শরিক এনডিএম ৮ আসনে নির্বাচন করে ০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ববি হাজ্জাজ দলটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষে নির্বাচন করে। এ জোটে বিএনপি ছাড়া কোনো দলই এক শতাংশের কোটা পার করতে পারেনি। এ জোট মোট ভোট পেয়েছে ৫১ দশমিক ০৯ শতাংশ ভোট।
জামায়াতে ইসলামী জোট
এদিকে, জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট থেকে জামায়াত (দাড়িপাল্লা), এনসিপি (শাপলা কলি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (রিকশা), খেলাফত মজলিস (দেয়াল ঘড়ি), এলডিপি (ছাতা), এবি পার্টি (ঈগল), লেবার পার্টি (আনারস), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (বটগাছ), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (বই), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) (ফুলকপি) প্রতীকে নির্বাচন করে।
এর মধ্যে এনসিপি ৩ দশমিক ০৫ শতাংশ, ঈগল শুন্য দশমিক ২৮ শতাংশ, দেয়াল ঘড়ি শুন্য দশমিক ৭৬, বটগাছ প্রতীক শুন্য দশমিক ০১ শতাংশ, বিডিপি শুন্য দশমিক ১৭ শতাংশ, আনারস শুন্য দশমিক ০১ শতাংশ, বই শুন্য দশমিক ০৪ শতাংশ, ছাতা শুন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। জামায়াত জোট এনসিপি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ছাড়া বাকি দলগুলো এক শতাংশের কম ভোট পেয়েছে। জামায়াতের নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোট ৩৮ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছে।
আর বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ৩৪ আসনে রিকশা প্রতীকে কোনো আসন না পেলেও ২ দশমিক ০৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২৭৪ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে।
গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকার আগামী মঙ্গলবার শপথ নিতে যাচ্ছে।