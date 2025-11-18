হাসিনার বিরুদ্ধে ১১৭টি হত্যাসহ ৬৬৩টি মামলা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ হওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৬৬৩টি মামলা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হত্যা মামলা ১১৭টি। গুম-নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গত ২৫ জুন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ২৭টি মামলা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে এ পর্যন্ত মামলা হয়েছে ১৪টি।
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে, গত বছরের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর সারা দেশে মোট ১ হাজার ৬০২টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় হত্যা, হত্যাচেষ্টা, হামলা-ভাঙচুর, মারধর, অগ্নিসংযোগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখলের অভিযোগ রয়েছে। হত্যা মামলা হয়েছে ৫৯৯টি এবং বাকি ১ হাজার ৩টি মামলা বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানা ও আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১১৭টি হত্যা মামলাসহ মোট ৬৬৩টি মামলা হয়েছে।
সারা দেশে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গতকাল সোমবার রায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয় শেখ হাসিনা সরকারের। সেদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। গত বছরের ১৫ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম হত্যা মামলা হয় ঢাকার একটি আদালতে। এরপর ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার থানায় ও আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে একের পর এক মামলা হয়। মামলাগুলোয় তাঁর সরকারের মন্ত্রী, সাবেক এমপি, বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও আসামি করা হয়েছে।
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের বিভিন্ন থানায় ১৫৬টি, চট্টগ্রাম রেঞ্জে ৪টি, খুলনা রেঞ্জে ৩টি, বরিশাল রেঞ্জে ১টি, রাজশাহী রেঞ্জে ১৪টি, রংপুর রেঞ্জে ৬টি মামলা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) থানাগুলোতে, ৪৫৩টি। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) থানাগুলোতে ৮টি, বরিশাল মহানগর পুলিশের (বিএমপি) থানায় ১টি, গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) থানাগুলোতে ১০টি, রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) থানাগুলোতে ৪টি এবং সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অধীন থানায় ৩টি মামলা হয়েছে।
এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শেখ হাসিনা, তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা এবং তাঁদের সন্তানদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৪টি মামলা করেছে। এগুলোর মধ্যে রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে ১০ কাঠা করে মোট ৬টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে করা ৬টি মামলার বিচারকাজ চলছে। এর মধ্যে একটি মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের এবং দুটি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের দিন ধার্য করা হয়েছে। দুদক সূত্র জানায়, শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবার ও স্বজনদের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা দুদকের মামলাগুলোতে শেখ হাসিনার পাশাপাশি তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছোট বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে যুক্তরাজ্যের এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিও আসামি। এ ছাড়া শেখ রেহানার দেবর এবং শেখ হাসিনার সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম (গাজী এম এইচ তামিম) বলেন, শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ‘রেড নোটিশ’ জারি করতে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে ইতিমধ্যে আবেদন করেছে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)।
প্রসিকিউশন সূত্র বলছে, ট্রাইব্যুনাল রায়ে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ায় ইন্টারপোলের কাছে ‘কনভিকশন ওয়ারেন্ট’ আবেদন পাঠানো হবে, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক রেড নোটিশ জারি করা যায়।