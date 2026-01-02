বায়তুল মোকাররমে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ মুসল্লিদের অংশগ্রহণে জুমার নামাজপরবর্তী এই দোয়া মাহফিলে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
মোনাজাতের আগে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জান্নাতুল ফেরদৌস কামনায় প্রার্থনা করা হয়। এর আগে তাঁর জানাজায় মানুষের বিশাল ঢল নামাকে ‘জনগণের ভালোবাসার প্রতিফলন’ হিসেবে অভিহিত করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশজুড়ে ঘোষিত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের আজ শেষ দিন। গত মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বুধবার থেকে আজ শুক্রবার পর্যন্ত এই শোক পালন করা হচ্ছে। শোকের শেষ দিনেও দেশের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোতেও একইভাবে শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করা হচ্ছে।