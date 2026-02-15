বিএনপি সরকারে থাকছেন না আসিফ নজরুল

বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় থাকছেন না বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই তথ্য জানান।
‘আপনি পরবর্তী মন্ত্রিসভায় থাকছেন, এমনটি শোনা যাচ্ছে’— এক সাংবাদিকের এ প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘প্রশ্নই আসে না।’
মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রভাবশালী উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে যাচ্ছেন বলে গত কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ছিল।
এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন পোস্টে বলা হচ্ছিল, বিএনপির নতুন মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের চার সদস্যকে দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নামও রয়েছে। নতুন মন্ত্রী পরিষদে টেকনোক্র্যাট হিসেবে জায়গা হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।