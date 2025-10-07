হোম > জাতীয়

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে হজের নিবন্ধন করা যাবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকলেও হজযাত্রীরা নিবন্ধন করতে পারবেন। আজ মঙ্গলবার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা থেকে এ বিষয়ে এক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকলেও তাঁরা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। পরিপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের হজে গমন-ইচ্ছুকদের নিবন্ধনের সুবিধার্থে পাসপোর্টের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ শিথিল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে নিবন্ধনকারী হজযাত্রী বা হজ এজেন্সিকে ভিসা ইস্যুর জন্য পিআইডি নির্ধারণ করার সময় অবশ্যই মেয়াদসংবলিত পাসপোর্ট সিস্টেমে হালনাগাদ করতে হবে। অন্যথায়, হজযাত্রীর ভিসা হবে না। উল্লেখ্য, সৌদি সরকার ঘোষিত হজের রোডম্যাপ অনুসারে ১২ অক্টোবরে শেষ হবে ২০২৬ সালের হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম।

পাসপোর্টের মেয়াদের কারণে কোনো যাত্রীর যাতে নিবন্ধনে সমস্যা না হয়, সে জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে নিবন্ধনের পর অবশ্যই নতুন পাসপোর্ট তৈরি করে ভিসা প্রাপ্তি সাপেক্ষে হজে যেতে হবে।

সম্পর্কিত

জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালুর নির্দেশ

প্রথমবার ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হলো বাংলাদেশ

সাবেক গৃহায়ণমন্ত্রী মোকতাদিরের নামে দুদকের মামলা

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে বাংলাদেশের দুর্নীতির তথ্য বিভ্রান্তিকর: টিআইবি

আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা হালনাগাদ করার নির্দেশ

বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি: পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন

ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণের নামে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে রাজস্বের বেলাল, দুদকের মামলা

আমরা ফেরেশতা নই যে জাদু দিয়ে সবকিছু করে ফেলব: শারমীন এস মুরশিদ

বেনাপোল কাস্টমসে দুদকের অভিযানে রাজস্ব কর্মকর্তাসহ গ্রেপ্তার ২

সাবেক সেনা কর্মকর্তা সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও এনআইডি ব্লকের নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা