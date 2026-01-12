হোম > জাতীয়

দ্বৈত নাগরিকত্ব: চট্টগ্রাম-৯ আসনে জামায়াত প্রার্থীর আপিল নামঞ্জুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতের প্রার্থী ডা. একেএম ফজলুল হক। ছবি: সংগৃহীত

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৯ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. একেএম ফজলুল হকের আপিল নামঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছে সংস্থাটি। ইসির এই সিদ্ধান্তের ফলে আপিলের পরও নিজের প্রার্থিতা ফিরে পেলেন না তিনি।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশনে তৃতীয় দিনের আপিল শুনানিতে তাঁর আপিল নামঞ্জুর করে ইসি।

কমিশন জানায়, দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে জামায়াতের এই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং অফিসার। আর শুনানিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ছাড়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে শুনানি শেষে একেএম ফজলুল হক বলেন, ‘আমার প্রতি বৈষম্য হয়েছে। বিএনপির অনেক প্রার্থীকে দ্বৈত নাগরিকত্বের কাগজপত্র সাবমিট না করেও মনোনয়নপত্র বৈধ করেছে। রিটার্নিং অফিসারের মতো নির্বাচন কমিশনও আমার প্রার্থিতা দেয়নি। এখন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’

