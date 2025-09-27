প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিচ্ছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম

ফিলিস্তিনের গাজার ওপর থেকে ইসরায়েলি অবরোধ তুলে নিতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ দ্য ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিতে গাজার উদ্দেশে আগামীকাল রোববার ইতালি রওনা দিচ্ছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক এই উদ্যোগে শামিল হচ্ছেন।
আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে দৃকপাঠ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।
মিডিয়া ফ্লোটিলা হলো এমন এক নৌবহর, যা গাজার ওপর ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করার একটি প্রচেষ্টা।
এই ফ্লোটিলা গাজায় ইনফরমেশন বা মিডিয়া ব্ল্যাকআউট (তথ্য গোপন) ভাঙার উদ্দেশ্যে কাজ করছে; যেখানে আছেন সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও অ্যাকটিভিস্টরা। এটি গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নামে একটি বৃহৎ কর্মসূচির অংশ, যার সুরক্ষায় সামরিক জাহাজও পাঠিয়েছে ইতালি ও স্পেন।
সংবাদ সম্মেলনে মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগদানের বিষয়ে শহিদুল আলম বলেন, ‘গাজায় গণহত্যা চলছে। ইসরায়েল ও আমেরিকা একসঙ্গে ফিলিস্তিনে, গাজায় মানুষকে খুন করছে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেকগুলো দেশ যুক্ত। তারাও সহযোগিতা করছে এবং তারাও এতে অংশীদার। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক মানুষ এর প্রতিবাদও করছে।
‘এই প্রতিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রেখে আমি আগামীকাল মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিতে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম একজন হিসেবে। কিন্তু আমি মনে করি, বাংলাদেশের সকল মানুষের ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এই সংগ্রামে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে মানবজাতি পরাজিত হবে।’