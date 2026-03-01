হোম > জাতীয়

রমজানের পরেই সিটি করপোরেশন নির্বাচন: ইসি মাছউদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচন কমিশন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে আরএফইডির বার্ষিক সাধারণ সভায় কথা বলেন ইসি মাছউদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র রমজান মাসের পরেই স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সিটি করপোরেশন নির্বাচন হবে বলে আশা করছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবদুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বলেছেন, ‘আশা করছি, শিগগির অর্থাৎ রমজান মাসের পরপরই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে আমাদের উপনির্বাচন ও নির্বাচন রয়েছে, সেগুলোর তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলোও যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।’

আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি) বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এসব কথা বলেন আবদুর রহমানেল মাছউদ।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সারা বছর বা একাধিক বছর নির্বাচন কমিশন ব্যস্ত থাকবে উল্লেখ করে ইসি মাছউদ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য দায়বদ্ধ। (নির্বাচনী) আইন কী হবে, সেটার দায় কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওপর না। আইন করবে সংসদ, সংসদ যেকোনো নির্বাচনসংক্রান্ত যে আইন করবে, সেই আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং ভালো নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়বদ্ধ।’

কমিশনের চলমান উপনির্বাচন নিয়ে ইসির তৎপরতার কথা জানিয়ে আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে দলীয় প্রতীক থাকবে কি না, সে বিষয়ে সংসদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু হয়েছে উল্লেখ করে নির্বাচনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘাটতির বিষয়গুলো কমিশন খতিয়ে দেখবে বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ।

এ সময় কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ।

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্যগামী কর্মীদের জন্য সহায়তায় হটলাইন চালু

সীমান্ত হত্যার বিষয়ে যেন আর শুনতে না হয়, এ বিষয়ে সতর্ক থাকব: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যে শর্তে বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিতে রাজি হলেন কবি মোহন রায়হান

র‍্যাব বিলুপ্তির বিষয়ে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পুলিশ হত্যার তদন্ত নিয়ে বক্তব্য দেইনি, সিদ্ধান্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের আলোকে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু হাসপাতালে ভর্তি

উত্তাল সেই মার্চের প্রথম দিন আজ

কম হলেও আসছে নতুন বই

ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে মন্ত্রণালয়: প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা