৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় এই নির্দেশনা দেয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি এখনো অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করছে। এ ধরনের অনিয়মের কারণে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও প্রতারণার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, সংশোধন আইন, ২০২১ এবং ২০২২ সালের বিধিমালা অনুযায়ী, নিবন্ধন ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নবায়ন ছাড়া ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করা একটি গুরুতর অপরাধ।

মন্ত্রণালয় অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, আগামী ৬ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (www.regtravelagency.gov.bd) নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের পরও যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ব্যতীত ব্যবসা চালায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশনা জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে এবং এটি অদ্য (১৬ অক্টোবর) থেকেই কার্যকর হবে।

