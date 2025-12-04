হোম > জাতীয়

শাশুড়িকে লন্ডনে নিতে ঢাকায় আসছেন জোবাইদা রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জোবাইদা রহমান। ফাইল ছবি

লন্ডন থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান। দেশে পৌঁছানোর পর তিনি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে ফের লন্ডনে যাত্রা করবেন। বিএনপির উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য জানিয়েছে।

খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণ শেষে তারেক রহমানের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত: বিএনপি

সংকটাপন্ন অবস্থায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে গত ২৯ নভেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে ঢাকায় কাতারের রাষ্ট্রদূত সেরাইয়া আলী আল কাহতানির কাছে চিঠি লেখেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

কাতার আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিএনপিকে জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন‍্য এয়ার অ‍্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহযোগিতা করতে দেশটি প্রস্তুত।

দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া।

গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

