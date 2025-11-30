হোম > জাতীয়

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

হাসানুল হক ইনু। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) চেয়ে হাসানুল হক ইনুর করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

শুনানি শেষে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় বিচারকাজ শুরু হয়েছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর জন্য আগামীকাল সোমবার দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

গত ২ নভেম্বর এই মামলায় অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল।

আদেশের পর চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘চার্জ গঠনের সময়ে সাক্ষ্যপ্রমাণের গুণগত বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। এটা ট্রায়ালের মাধ্যমে কেবল করা সম্ভব। সেই কারণে তাঁদের চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে যে রিভিউ পিটিশন ছিল, সেটাকে খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সেই রিভিউ পিটিশনে তাঁরা তিনটি মারাত্মক কমেন্ট করেছিলেন, যেটার ব্যাপারে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছি। একটা হচ্ছে তাঁরা এই সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে বলার চেষ্টা করেছেন, এটা যথার্থ না। জুলাই বিপ্লবকে সো কলড (তথাকথিত) বলার চেষ্টা করেছেন। এই দুটো শব্দ বলার মাধ্যমে তাঁরা (ইনু) শুধু আদালত অবমাননা করেননি, একই সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতাও করেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।’

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা আইনসম্মত উপায়ে করা যাবে। কিন্তু অভ্যুত্থান বা বিপ্লবকে সো কলড বলা ধৃষ্টতা। এটা আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এই ধরনের কথা আদালতে বলার অধিকার কোনো আসামির নেই। এই বিপ্লবকে, এই আন্দোলনকে, এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে এই আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলার অধিকার কোনো আসামির নেই। সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর বিষয়ে জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ভারতের কাছে অপরাধীর প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনুরোধ করেছে। রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। ভারত সরকার বলেছে, তারা এটা পর্যালোচনা করছে। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে তার ডিপ্লোমেটিক চ্যানেল ব্যবহার করে, রাষ্ট্রের যত মেশিনারি আছে, সেগুলোকে ব্যবহার করে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের বিদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যাপারে যা যা করা দরকার, সবই করছে।’

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার অন্য আসামিদের বিষয়ে জানতে চাইলে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘টপ কমান্ডার যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কিছু মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এই সপ্তাহে দাখিল করা হবে বলে আমরা আশা করছি।’

সম্পর্কিত

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে দলগতভাবে জড়িত আওয়ামী লীগ, মূল সমন্বয়কারী তাপস: কমিশনের প্রতিবেদন

৩৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ: আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সাবেক এমডি-ডিএমডির বিরুদ্ধে ৪ মামলা

স্ত্রীসহ সাবেক মেয়র তাপসের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ বিমান কর্মকর্তা

পোস্টাল ব্যালট: সৌদি আরবসহ ৭ দেশে পুনরায় ভোটার নিবন্ধন শুরু

তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে এক দিনে ট্রাভেল পাস দেবে সরকার: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের মামলার রায় কাল

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: তফসিলের পরই অভিযান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা