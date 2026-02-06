হোম > জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আন্দোলনকারীদের সরাতে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন যমুনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (ডিএমপি) এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে যমুনার নিরাপত্তায় রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এলাকায় ৬ প্লাটুন বিজিবিও মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবি মোতায়েনের পর ডিএমপির পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হলো।

এর আগে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীরা। ডিএমপি কমিশনারের সরাসরি নির্দেশে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলেও আন্দোলনকারীদের সড়ক থেকে সরানো যায়নি।

আজ শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের পাশের সড়কে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার প্রবেশমুখে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ শুরু করে।

যমুনার সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: সংগৃহীত

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে টি-শার্ট ও প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিএমপি কমিশনার। তিনি আন্দোলনকারীদের সরাতে সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তবে তাতেও আন্দোলনকারীরা সড়ক ছাড়েননি।

আন্দোলনকারীরা জানান, আজকের মধ্যেই নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ না হলে তাঁরা কর্মসূচি থেকে একচুলও সরবেন না। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ আবারও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে এলাকায় হইচই ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিয়ারগ্যাসের পরও অনেক আন্দোলনকারী এলাকা ত্যাগ করেননি।

সরকারি কর্মচারীদের যমুনার সামনে অবস্থান, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েও সরাতে পারছে না পুলিশ

এর আগে সকালে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে আন্দোলন শুরু করেন সরকারি চাকরিজীবীরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে যমুনার দিকে যাত্রা করলে পথে পুলিশের বাধা, ব্যারিকেড এবং জলকামান থেকে পানি নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

সম্পর্কিত

ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতীয় নির্বাচনে কতটা প্রভাব রাখবেন

সরকারি কর্মচারীদের যমুনার সামনে অবস্থান, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েও সরাতে পারছে না পুলিশ

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিলেন ৩৬৪৭ কারাবন্দী

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন হলেন বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দাবি

১০ ফেব্রুয়ারি ছুটি কাটানো শ্রমিকদের অন্যদিন কাজ করিয়ে নিতে পারবে শিল্পকারখানাগুলো

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন-গুমের শিকারদের পরিবার পাবে ক্ষতিপূরণ

শৃঙ্খলা-নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতের প্রধান ভিত্তি: আনসার মহাপরিচালক

নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারির পর যাবে না: প্রেস সচিব

ইসির কাছে আশঙ্কা ও চ্যালেঞ্জের কথা জানতে চেয়েছে ইইউ: ইসি সচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা