হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সারজিস আলম ও তাঁর শ্বশুর অ্যাডভোকেট মো. লুৎফর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২৫ জনকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা সারজিস আলমের শ্বশুরও রয়েছেন। তিনি হলেন অ্যাডভোকেট মো. লুৎফর রহমান। তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। আজ বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন তিনি।

আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিম্নের ১-২৫ ক্রমিকের উল্লিখিত ২৫ জন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক ২ বছরের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগদান করেছেন।’

নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, সলিসিটর, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিব, সাতজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন আইনজীবী রয়েছেন।

চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের এক পোস্টে সারজিস বিয়ে করেছেন বলে জানান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সারজিস আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সারজিস আলমের শ্বশুরের পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৩১ জানুয়ারি (শুক্রবার) আসরের নামাজের পর গাজীপুরের রাজিন্দ্র রিসোর্টে পারিবারিকভাবে তাঁদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মো. লুৎফর রহমানের বড় মেয়ে রাইতার সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়। রাইতা একজন কোরআনে হাফেজ। তবে দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সারজিস আলমের স্ত্রী সবার বড়।

