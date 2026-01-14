হোম > জাতীয়

তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশের সব পারিবারিক আপিল আদালত, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনে দেওয়া ক্ষমতাবলে এই তিন ধরনের আদালতকে বিশেষ আদালত ঘোষণা করে গত সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন ও বিচার বিভাগ।

সেখানে বলা হয়, দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য এসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে জেলা জজ আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিশেষ জেলা জজ আদালত হিসেবে অভিহিত করা হবে। একই সঙ্গে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো দায়রা জজ আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশেষ দায়রা জজ আদালত হিসেবে পরিচিত হবে।

সম্পর্কিত

কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুলের বিষয়ে রুল ২ সপ্তাহে নিষ্পত্তির নির্দেশ

গাজায় সৈন্য পাঠানো নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন

বাহরাইনে পোস্টাল ব্যালটের ভাইরাল ভিডিওর যে ব্যাখ্যা দিলেন ইসি সচিব

রামগড়ে পাহাড় কাটা বরদাশত করা হবে না, দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নির্দেশ নৌপরিবহন উপদেষ্টার

নির্বাচন ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ‘অন-অ্যারাইভাল ভিসা’ বন্ধ: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

৪৩৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ: পি কে হালদারসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ১২ মামলা

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধান বিচারপতির সৌজন্য সাক্ষাৎ

‎বিদেশে পালিয়ে থাকাদের হুমকির কোনো ভ্যালু নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আচরণবিধি লঙ্ঘন, মামুনুল হককে শোকজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা