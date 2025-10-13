হোম > জাতীয়

ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

অসদাচরণের অভিযোগে ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আইন ও বিচার বিভাগ গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (মুখ্য মহানগর হাকিম) থাকার সময় রেজাউল করিমের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়।

