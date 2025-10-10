হোম > জাতীয়

ইসরায়েলি কারাগার থেকে ইস্তাম্বুলের পথে শহিদুল আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কে যাচ্ছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম। ফ্রিডম ফ্লোটিলা অভিযানে অংশ নেওয়ার পর তাকে আটক করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। আন্তর্জাতিক চাপ ও তুরস্কের কূটনৈতিক তৎপরতায় তার মুক্তি সম্ভব হয়েছে।

আজ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

তুরস্কের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েল থেকে আজ বিকেলে উড্ডয়ন করা একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম রয়েছেন। তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ‘টিকে ৬৯২১’ স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ইস্তানবুলে অবতরণ করার কথা।

শহিদুল আলমকে সম্প্রতি ফ্রিডম ফ্লোটিলা অভিযানে অংশ নেওয়ার পর আটক করে ইসরায়েলি বাহিনী। তাকে আশদদ বন্দরে নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে কেৎজিয়েত কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় দেশ-বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে এবং তার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস শহিদুল আলমের মুক্তি ও দেশে ফেরাতে সহযোগিতা করার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সম্পর্কিত

ইসরায়েল থেকে মুক্ত শহিদুল আলম এখন তুরস্কে

শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মারা গেছেন

গুমের ঘটনায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে ন্যায়বিচারের পথে অগ্রগতি বলল এইচআরডব্লিউ

ইসরায়েলে আটক শহিদুল আলমকে তুরস্কের সহায়তায় মুক্ত করার চেষ্টা চলছে

হাসিনাসহ দুই ডজন নেতা ভোটে অযোগ্য হচ্ছেন

দলগুলোর মতানৈক্য কমাতে উদ্যোগ নেবে সরকার

ঘুরেফিরে মবোক্রেসির ভেতর দিয়েই যাচ্ছে বাংলাদেশ, এটা আমাদের ব্যর্থতা: মাহফুজ আলম

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ বাস্তবসম্মত নয়: সিপিডি

সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার ২২৪

এপিডির অতিরিক্ত সচিব এরফানুল হককে জ্বালানি বিভাগে বদলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা