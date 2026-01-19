হোম > জাতীয়

দুই ক্যাটাগরির মার্কিন ভিসায় দিতে হবে ১৫ হাজার ডলারের বন্ড, জানাল দূতাবাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে দুই ক্যাটাগরির ভিসায় এখন থেকে বাংলাদেশিদের ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড দিতে হবে। আজ সোমবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাস নিজেদের ভেরিফায়েড অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২১ জানুয়ারি থেকে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন, তাঁদের জন্য এই নিয়ম কার্যকর হবে।

মার্কিন দূতাবাস বলেছে, ‘২০২৬ সালের ২১শে জানুয়ারি থেকে, বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে যারা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের (বি১ /বি২) ভিসার জন্য অনুমোদিত হবেন, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার আমেরিকান ডলার পর্যন্ত একটি ভিসা বন্ড জমা দিতে হবে। তবে ২০২৬ সালের ২১শে জানুয়ারির আগে ইস্যু করা বৈধ বি১ /বি ২ ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।’

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব ক্যাটাগরির ভিসা স্থগিত হচ্ছে, ভুক্তভোগী হচ্ছেন যাঁরা

দূতাবাস আরও বলেছে, ‘সাক্ষাৎকারের আগে বন্ড পরিশোধ করবেন না। আগাম বন্ড পরিশোধ করলে, তা ভিসার নিশ্চয়তা দেয় না, এবং তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট প্রতারণামূলক হতে পারে। সাক্ষাৎকারের আগে পরিশোধ করা কোনও অর্থই ফেরতযোগ্য নয়। ভিসার শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করলে বন্ডের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।’

