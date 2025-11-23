গুম-নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের হওয়া দুই মামলায় কারাগারে থাকা ১৩ সেনা কর্মকর্তাকে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে। সকাল থেকেই ট্রাইব্যুনাল এলাকায় পুলিশ, র্যাব ও বিজিবির কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে র্যাবের টিএফআই সেল ও জেআইসি ‘আয়নাঘর’-এ গুম-খুনের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আজ গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। ট্রাইব্যুনাল-১-এর তিন সদস্যের বেঞ্চে ১৩ কর্মকর্তাকে হাজির করা হবে।
আজকের কার্যতালিকায় রয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ফেরত প্রতিবেদন দাখিল এবং পলাতক আসামি শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও আসাদুজ্জামান খানের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনজীবী নিয়োগের বিষয়।
এর আগে ২২ অক্টোবর আদালতে হাজিরের পর ১৩ কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। প্রসিকিউশন ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে। দুই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ র্যাব-সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তা আসামি।
বর্তমানে কারাগারে থাকা ১৩ কর্মকর্তা হলেন র্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কামরুল হাসান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহাবুব আলম, ব্রিগেডিয়ার কে এম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন, কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান (অবসরকালীন ছুটিতে), র্যাব গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সারওয়ার বিন কাশেম, ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভীর মাজাহার সিদ্দিকী। তাঁদেরকে ঢাকার সেনানিবাসের অস্থায়ী কারাগারে রাখা হয়েছে।