হোম > জাতীয়

স্ত্রী-কন্যাসহ জাহাঙ্গীর কবির নানকের ৫৭টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী এবং সাবেক সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, তাঁর স্ত্রী সৈয়দা আরমান বানু, মেয়ে আমরীন রাখী ও নানকের স্ত্রীর নামীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এমএসএন অ্যাডভারটাইজিংয়ের ৫৭টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শিহাবুল ইসলাম এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক মনিরুজ্জামান তিনজনের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আদালতে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক ১৭ কোটি ৫৫ লাখ ৭৯ হাজার ৬৩৩ টাকা জমা; ১৪ কোটি ৬২ লাখ ৭৮ হাজার ৮১৭ টাকা উত্তোলনসহ মোট ৩২ কোটি ১৮ লাখ ৫৮ হাজার ৪৫০ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করা হয়েছে, যা মানি লন্ডারিং সম্পৃক্ত অপরাধ।

দুদক জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দুর্নীতি ও ঘুষ নেওয়ার মাধ্যমে এসব অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। এই অবৈধভাবে অর্জনের বিষয়টি গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে এর হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

জাহাঙ্গীর কবির নানক ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজনামীয় ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নামীয় ৫৭টি ব্যাংক হিসাবে ২ কোটি ৮৯ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫৬ টাকা রয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এসব ব্যাংক হিসাবে থাকা অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার প্রচেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অবিলম্বে অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রায় ঐতিহাসিক, জনগণকে সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান সরকারের

বিবাহবার্ষিকীর দিনে মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার

বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে: চিফ প্রসিকিউটর

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনার এক মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি ২৩ নভেম্বর

রায়ে সন্তুষ্ট, বিচারকাজ পূর্ণোদ্যমে চলবে: আইন উপদেষ্টা

কমিশনার আবদুর রশিদ মিয়া ও এস এম ফজলুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা