দ্বিতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ৫৮ প্রার্থী

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে নির্বাচনী মাঠে ফিরলেন আরও ৫৮ প্রার্থী। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিন আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) এসব প্রার্থীর প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বগুড়া-২ আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, জামায়াতের চাঁদপুর-২ ও জামালপুর-৩ আসনের প্রার্থী রয়েছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশন রোববার মোট ৭১টি আপিলের শুনানি করে। এর মধ্যে ৫৮টি আপিল মঞ্জুর, সাতটি খারিজ এবং ছয়টি আপিল পরবর্তীতে নিষ্পত্তির জন্য মুলতবি রাখা হয়েছে বলে জানান ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক।
এর আগের দিনে আপিল শুনানিতে প্রার্থিতা ফিরে পান ৫১ জন। এ নিয়ে দুদিনে ১৩২টি শুনানিতে শেষে মোট ১০৯ জন প্রার্থী তাঁদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধরা ইসিতে মোট ৬৪৫টি আপিল করেছেন। সেগুলো ১৮ জানুয়ারির মধ্যে শুনানি ও নিষ্পত্তি করবে কমিশন।
যাঁরা প্রার্থিতা ফিরে পেলেন
চাঁদপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল মুবিন, জামালপুর-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মজিবুর রহমান আজাদী, কুড়িগ্রাম-২ বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি আতিকুর রহমান, গাজীপুর-২ খেলাফতে মজলিস খন্দকার রুহুল আমিন, টাঙ্গাইল-৫ খেলাফতে মজলিস হাসনাত আল আমীন, টাঙ্গাইল-৮ খেলাফতে মজলিস শহীদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল-৭ খেলাফতে মজলিস মোহাম্মদ আবু তাহের, বগুড়া-২ স্বতন্ত্র রেজাউল করিম তালু, জয়পুরহাট-২ এবি পার্টি এস এ জাহিদ, রাঙ্গামাটি স্বতন্ত্র পহেল চাকমা, জয়পুরহাট-১ এবি পার্টি সুলতান মোহাম্মদ শামছুজ্জামান, কুমিল্লা-১ জাতীয় পার্টি ইফতেখার আহসান, ঢাকা-১ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নুরুল ইসলাম।
কুমিল্লা-৬ বাসদ কামরুন্নাহার সাথী, কুমিল্লা-৮ বাসদ আলী আশ্রাফ, নেত্রকোনা-১ জেএসডি বেলাল হোসেন, হবিগঞ্জ-৩ মুক্তিজোট শাহিনুর রহমান, নড়াইল-২ গণঅধিকার পরিষদ নূরল ইসলাম, হবিগঞ্জ-৪ মুক্তিজোট রাশেদুল ইসলাম খোকন, লক্ষ্মীপুর-২ বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ফরহাদ মিয়া, সাতক্ষীরা-৩ স্বতন্ত্র শহীদুল আলম, বগুড়া-২ জাতীয় পার্টি শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, লক্ষ্মীপুর-২ গণঅধিকার পরিষদ আবুল বাশার, চাঁদপুর-১ গণঅধিকার পরিষদ এনায়েত হোসেন, মাদারীপুর-৩ বাসদ আমিনুল ইসলাম, যশোর-২ স্বতন্ত্র জহুরুল ইসলাম, ঢাকা-৮ জনতার দল গোলাম সরোয়ার, ঢাকা-১০ জনতার দল জাকির হোসেন, নারায়ণগঞ্জ-৪ বাংলাদেশ সুপ্রীম পার্টি সেলিম আহমেদ, চাঁদপুর-২ রিপাবলিকান পার্টি ফয়জুননুর, নারায়ণগঞ্জ-৪ গণঅধিকার পরিষদ আরিফ ভূঁইয়া, নারায়ণগঞ্জ-৫ গণঅধিকার পরিষদ নাহিদ হোসেন।
টাঙ্গাইল-৮ আমজনতার দল আলমগীর হোসেন, বগুড়া-৬ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মামুনুর রশীদ, রাজগঞ্জ-১ নাগরিক ঐক্য নাজমুস সাকিব, ঢাকা-১৮ ন্যাশনাল পিপলস পার্টি সাবিনা জাবেদ, বগুড়া-২ নাগরিক ঐক্য মাহমুদুর রহমান মান্না, ঝালকাঠি-১ গণঅধিকার পরিষদ শাহাদৎ হোসেন, ঢাকা-১৫ সুপ্রীম পার্টি মোবারক হোসেন, নীলফামারী-৪ স্বতন্ত্র রিয়াদ আরফান সরকার, সুনামগঞ্জ-১ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস হাজী মুখলেছুর রহমান, জামালপুর-৩ স্বতন্ত্র সাদিকুর রহমান, ঝালকাঠি-২ স্বতন্ত্র নুরুদ্দীন সরদার, জয়পুরহাট-১ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আনোয়ার হোসেন, হবিগঞ্জ-৪ স্বতন্ত্র মিজানুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা-১৮ লিবারেশন ডেমোক্রেটিক পার্টি মফিজুল ইসলাম, ঢাকা-৭ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট মাকসুদুর রহমান, নড়াইল-১ স্বতন্ত্র এস এম সাজ্জাদ হোসেন, বগুড়া-৫ এলডিপি খান কুদরদ ই সাকলায়েন, গাইবান্ধা-২ খেলাফতে মজলিস এ কে এম গোলাম আযম, গাইবান্ধা-৩ জনতার দল মঞ্জুরুল হক, ফেনী-৩ খেলফত মজলিস মোহাম্মদ আলী, মাগুরা-১ গণফোরাম মিজানুর রহমান, যশোর-৪ জাতীয় পার্টি জহরুল হক, যশোর-৫ জাতীয় পার্টি এম এ হালিম, যশোর-৬ জাতীয় পার্টি জিএম হাসান, রাজশাহী-৬ জাতীয় পার্টি ইকবাল হোসেন।
এদিকে প্রথম দিন শনিবারে শুনানি হলেও আজ রোববার মুন্সিগঞ্জ-৩ স্বতন্ত্র মো. মহিউদ্দিনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে ইসি। ঋণখেলাপির কারণ দেখিয়ে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
যাঁদের মনোনয়ন বাতিল বহাল
ফরিদপুর-৩ স্বতন্ত্র মোরশেদুল ইসলাম আসিফ, রাজশাহী-৩ স্বতন্ত্র হাবিবা বেগম, শেরপুর-১ স্বতন্ত্র ইলিয়াছ উদ্দিন, ভোলা-২ স্বতন্ত্র মিছ তাছলিমা বেগম, রংপুর-৪ স্বতন্ত্র জয়নুল আবেদিন, খুলনা-৪ স্বতন্ত্র এস এম আজমল হোসেন, ময়মনসিংহ-৯ খেলাফত মজলিস শামসুল ইসলাম।
যাঁদের আপিল পেন্ডিং
ভোলা-২ স্বতন্ত্র মহিবুল্যাহ খোকন, ফরিদপুর-৪ স্বতন্ত্র আবদুল কাদের মিয়া, রাজশাহী-৫ স্বতন্ত্র রায়হান কাওসার, ময়মনসিংহ-৪ ন্যাশনাল পিপলস পার্টি হামিদুল ইসলাম, খুলনা-১ স্বতন্ত্র গোবিন্দ হালদার, যশোর-২ বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন ফরিদ।