প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ৯টা ৪৫ মিনিটে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাতির উদ্দেশে দিতে চাওয়া ভাষণের সময়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আজ বুধবার বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ভাষণটি সম্প্রচার করা হবে। এর আগে ভাষণটি সন্ধ্যায় সম্প্রচারিত হওয়ার কথা জানিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। পরিবর্তিত সময়টিও নিশ্চিত করেছে তারা।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, আজ বুধবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) থেকে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেলকে ভাষণটি জনস্বার্থে বিটিভির সৌজন্যে সম্প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ৫০ সদস্যের মন্ত্রিসভা (২৫ মন্ত্রী, ২৪ প্রতিমন্ত্রী) শপথ নিয়েছে।
আজ দুপুরে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জিয়ারত করেন।
এর আগে তাঁরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।