‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। ফাইল ছবি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরেকটি ‘প্রক্সি মওদুদীবাদী’ দলের প্রয়োজন নেই। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ থেকে শেয়ার করা এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।

মাহফুজ আলম তাঁর স্ট্যাটাসে বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আমাদের আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের প্রয়োজন নেই। এরই মধ্যে আধ ডজন প্রক্সি সক্রিয় আছে। আপনি কিছুই নতুন যোগ করতে পারবেন না! বরং—পুনর্নির্ধারণ করুন, পুনর্গঠিত হোন এবং পুনরুদ্ধার করুন।’

উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এই স্ট্যাটাসে ‘মওদুদীবাদী’ রাজনৈতিক দল বলতে কোন দলগুলোকে বুঝিয়েছেন, তা খোলাসা করেননি। তবে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাধারণত মওদুদীবাদী রাজনৈতিক দল বলতে জামায়াতে ইসলামীকে বোঝানো হয়। কারণ, আবুল আলা মওদুদী নিজেই এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এর বিরোধী করা দলটি পরে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। মওদুদীর দেওয়া তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর চলার কারণে এই দলটিকে মওদুদীবাদী দল বলে থাকেন অনেকে।

