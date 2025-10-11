হোম > জাতীয়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে ভবিষ্যৎ সরকারের পরিণতি হাসিনার মতো হবে: বদিউল আলম মজুমদার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর এফডিসিতে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী নির্বাচিত সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে তাদের পরিণতি ‘শেখ হাসিনার মতো’ হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার।

আজ শনিবার রাজধানীর এফডিসিতে ‘আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হলেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে’ শীর্ষক ছায়া সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘নির্বাচনী ও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে হবে। ক্ষমতার পালাবদলে যাতে দুর্নীতির পালাবদল না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকা খুবই জরুরি। গত ১৫ বছরে আমরা দেখেছি, ক্ষমতার সঙ্গে জাদুর কাঠি যুক্ত ছিল। বিগত সময়ে ক্ষমতাসীন সংসদ সদস্য, মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিতদের সম্পদ আকাশচুম্বী হয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে।

‘শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেও স্বৈরাচারী আইনকানুন কাঠামো এখনো বহাল রয়েছে। এসব কাঠামোই তাঁকে স্বৈরাচার বানিয়েছে। বর্তমানে চলমান সংস্কার কার্যক্রমে এসব কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাই আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার করা প্রয়োজন।’

সুশাসন ও জবাবদিহিতা না থাকলে শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করতে চাই, নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারবে। এই সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বৈরাচারী কাঠামোর বিলোপ হবে। আশা করি, ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবে, তারা এ ব্যাপারে সজাগ থাকবে।’

বদিউল আলম জানান, আগামী নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট হবে কি না, তা বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব দেবে ঐকমত্য কমিশন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্যের বিষয় এখন সিলভার লাইন থেকে গোল্ডেন লাইনে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রকামী প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করছে। দেশের মানুষও অপেক্ষায় আছেন, কখন তাঁরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। যারা এ দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, বিনা ভোটে ক্ষমতায় ছিল, দিনের ভোট রাতে করেছিল, আমি আর ডামির নির্বাচন করে নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অত্যাবশ্যক।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির এই আয়োজনে তেজগাঁও কলেজ ও প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকরা যৌথভাবে বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, সাংবাদিক মাঈনুল আলম প্রমুখ।

