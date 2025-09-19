প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নেদারল্যান্ডসের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বরিস ভ্যান বোমেল গতকাল বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, বাণিজ্য ও কৃষি এবং চলমান রোহিঙ্গা মানবিক সংকটসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়।
প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস রাষ্ট্রদূতকে জানান, অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি নির্বাচনের স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলোর ওপর বিশেষ জোর দেন।
রাষ্ট্রদূত ভ্যান বোমেল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রতি তাঁর দেশের সমর্থন পুনর্নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এ সপ্তাহে বাংলাদেশে একটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ দল আসার কথা রয়েছে এবং নেদারল্যান্ডস এ মিশনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে।
আলোচনায় পানি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়টিও উঠে আসে। প্রফেসর ইউনূস স্মরণ করিয়ে দেন, বাংলাদেশ কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নাঞ্চলীয় উপকূল রক্ষাব্যবস্থায় নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের অনেক মিল আছে। একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু তৈরি করতে ও শিখতে পারি।’
রাষ্ট্রদূত ভ্যান বোমেল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন অর্জন, বিশেষ করে সামাজিক ব্যবসা ও মাইক্রোক্রেডিটে উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ইউনূস কক্সবাজারে বসবাসরত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য নেদারল্যান্ডসের সাহায্য বৃদ্ধির আবেদন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, অর্থায়নের অভাব চলমান মানবিক প্রচেষ্টাকে হুমকির মুখে ফেলছে।
তিনি রাষ্ট্রদূতকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিতব্য রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চস্তরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিষয়েও অবহিত করেন। প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক সমর্থন জাগিয়ে তুলবে এবং শিবিরে মানবিক সহায়তার জন্য জরুরি তহবিল সংগ্রহে সহায়ক হবে।
রাষ্ট্রদূত ভ্যান বোমেল সংকটের জরুরি অবস্থা স্বীকার করে বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা আন্তর্জাতিকভাবে আরও বেশি মনোযোগের দাবিদার। তবে তিনি উল্লেখ করেন, অন্যান্য চলমান ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ অন্যদিকে সরে গেছে।