জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

বাসস, ঢাকা 

শনিকাল সকালে ঢাকা পৌঁছানোর পর সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। ছবি: ছবি : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ শনিবার সকালে ঢাকায় পৌঁছানোর পরপরই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

সকাল ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী দ্রুক এয়ারের একটি ফ্লাইট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এইচএসআইএ) অবতরণ করে। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁকে স্বাগত জানান।

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে সরাসরি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এ সময় তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) একটি চৌকস দল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সালাম জানানো হয় এবং বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা বীর প্রতীক ফারুক ই আজম, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সেখানে রাখা দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ একটি বকুলের চারা রোপণ করেন।

দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সূচি

দিনের পরবর্তী সময়ে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। বিকেলে তিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করবেন।

এরপর বেলা ৩টায় তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তোবগের একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করা এবং বাণিজ্য, যোগাযোগ ও জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সফরের শেষ ভাগে আজ সন্ধ্যায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মানে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে অংশ নেবেন।

