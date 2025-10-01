সরকারি সফরে তুরস্ক গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন সরকারি সফরে তুরস্কে গেছেন। আজ বুধবার তিনি ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তুরস্কের উদ্দেশে যাত্রা করেন।
তুরস্কের বিমানবাহিনীর প্রধানের আমন্ত্রণে এই সফরে অংশ নিচ্ছেন বিমানবাহিনীর প্রধান। সফরটি ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। বিষয়টি আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সফরকালে এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন তুরস্কের বিমানবাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষাশিল্প সংস্থার সচিব এবং উচ্চপর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেবেন। আলোচনায় পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময় ও প্রশিক্ষণবিষয়ক বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।
এ ছাড়া বিমানবাহিনীর প্রধান সফরের সময় টার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজসহ তুরস্কের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন।