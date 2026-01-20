বিকেলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির বৈঠক

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ মঙ্গলবার বিকেলে দেশের নিবন্ধিত মোট ৬৩টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে বিকেল ৪টায় এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন কমিশন জানায়, বৈঠকে মূলত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের কার্যাবলি ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনসহ এ সভায় নির্বাচন কমিশনাররা, ইসি সচিব ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা থাকবেন।
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের আগে আজ বিকেল ৩টায় সিইসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস।
কমিশন জানায়, এ বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পারস্পরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
এদিকে, নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে আজ সকাল থেকেই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের কার্যক্রম চলছে।
ইসি জানায়, আজ বিকেল ৫টার পর মোট প্রত্যাহার করা মনোনয়নপত্রের সংখ্যা জানিয়ে দেওয়া হবে।