হোম > জাতীয়

হাসিনা-কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে যাবে প্রসিকিউশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে প্রসিকিউশন।

আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

তিনি বলেন, প্রসিকিউশন রায় সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখা গেছে, একটি অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রসিকিউশন প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই শাস্তি বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সারা দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের রায় দেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দেওয়ার সময় এই মামলায় পাঁচটি পৃথক অভিযোগ ছিল। তবে রায় ঘোষণার সময় ট্রাইব্যুনাল অভিযোগগুলো দুটি ভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে ১৪ জুলাই গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকার’ বলে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া, সেদিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মাকসুদ কামালকে ফোন করে আন্দোলনকারীদের রাজাকার আখ্যা দিয়ে তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার কথা বলে উসকানি, আদেশ এবং অপরাধ সংঘটনে অধীনস্থদের বাধা না দেওয়া, রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এই সাজা বাড়িয়ে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দিতে আপিল বিভাগে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিল প্রসিকিউশন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলার অন্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১৭ নভেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

সম্পর্কিত

এক সপ্তাহে ৭ দফা ভূমিকম্প, ৪টিরই উৎপত্তিস্থল নরসিংদী

দেশের সব ভবন ও নির্মাণকাজ অনুমোদনে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

শেখ হাসিনার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে লড়বেন না, সিদ্ধান্ত পাল্টালেন জেড আই খান পান্না

জব্দ ২১ ফ্ল্যাট ও দুই বাড়িসহ নাফিজ সরাফত পরিবারের সম্পদে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

সরকারি দপ্তরে ‘হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম’ জোরদার করা উচিত: আদালত

ইমেজ বিক্রির চেষ্টায় গুরুত্ব হারিয়েছিল রোহিঙ্গা সংকট: শফিকুল আলম

বাউলদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

শেখ হাসিনার সম্পদের প্রতি লোভ ছিল–আদালতের পর্যবেক্ষণ

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

তিন মামলায় হাসিনা-জয়-পুতুলসহ সাজা হলো যাঁদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা