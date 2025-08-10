হোম > জাতীয়

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

খসড়া তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এর মধ্যে, নিবন্ধিত হিজড়া ভোটারের সংখ্যা ১ হাজার ২২৪ জন।

আজ রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে চলতি বছর দ্বিতীয়বার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আখতার আহমেদ।

ইসি সচিব জানান, ২০২৫ সালের ২ মার্চ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত হিজড়া ভোটার ছিলেন ৯৯৪ জন। তবে, ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ তালিকায় হিজড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ২২৪ জন।

ইসি সচিব জানান, গত ২ মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদপড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।

তিনি বলেন, সম্পূরক খসড়া আজকে আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের যদি কোনো সংশোধনী থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সে অনুযায়ী আমরা ৩১ আগস্ট এটি চূড়ান্ত করব। এ ছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি তালিকা আমরা প্রকাশ করব। কাজেই চলতি বছর আমরা ৩টি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।

প্রকাশিত খসড়া তালিকার ওপর ২১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি আপত্তি জানানো যাবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

