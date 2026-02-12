কে কোন আসনে বিজয়ী হয়েছেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গণনা প্রায় শেষ। এখন চলছে ফলাফল ঘোষণা। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয় থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থীরা ১০৩টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। জামায়াত নির্বাচিত হয়েছে ৪৩টি আসনে। আর এনসিপি নির্বাচিত হয়েছে ৩টি আসনে। এর মধ্যে রয়েছে:
টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (বিএনপি)।
টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান (বিএনপি)।
টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি)।
নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ড. আবদুল মঈন খান (বিএনপি)।
ঢাকা-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন খোন্দকার আবু আশফাক (বিএনপি)।
কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. শরীফুল আলম
কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুর রহমান (বিএনপি)।
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন এস এম জিলানী (বিএনপি)।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মুশফিকুর রহমান (বিএনপি)।
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন সালাহউদ্দিন আহমদ (বিএনপি)।
কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া-মহেশখালী) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ।
কক্সবাজার-৩ (সদর, রামু ও ঈদগাঁও) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন লুৎফুর রহমান কাজল (বিএনপি)।
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন শাহজাহান চৌধুরী (বিএনপি)।
চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বিএনপি)।
চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. এনামুল হক (বিএনপি)।
কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন সেলিম ভূইয়া (বিএনপি)।
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ব্যরিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল (বিএনপি)।
নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (বিএনপি)।
নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ারুল ইসলাম আনু (বিএনপি)।
নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল আজিজ (বিএনপি)।
পাবনা-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মোমেন (জামায়াত)।
বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মোরশেদ মিলটন।
নওগাঁ-১ (সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)।
নওগাঁ-২ (ধামইরহাট ও পত্নীতলা) মো. এনামুল হক (জামায়াত)।
নওগাঁ-৩ (বদলগাছী ও মহাদেবপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. ফজলে হুদা (বিএনপি)।
নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুর রাকিব (বিএনপি)।
নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি)।
নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ মো. রেজাউল ইসলাম (বিএনপি)।
নীলফামারী-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুস সাত্তার (জামায়াত)।
নীলফামারী-২: বিজয়ী আল-ফারুক আব্দুল লতিফ (জামায়াত)।
নীলফামারী-৩ (জলঢাকা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ওবায়দুল্লাহ সালাফি (জামায়াত)।
নীলফামারী-৪ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম (জামায়াত)।
রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আখতার হোসেন (এনসিপি)।
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে নির্বাচত হয়েছেন গোলাম রব্বানী (জামায়াত)।
লালমনিরহাট-১ (হাতীবান্ধা পাটগ্রাম) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন হাসান রাজিব প্রধান (বিএনপি)।
লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী কালীগঞ্জ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন রোকন উদ্দিন বাবুল (বিএনপি)।
লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আসাদুল হাবিব দুলু (বিএনপি)।
ঠাকুরগাঁও-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি)।
ঠাকুরগাঁও-২ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ড. আব্দুস সালাম (বিএনপি)।
ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (বিএনপি)।
দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু (বিএনপি)।
বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, ফকিরহাট ও মোল্লাহাট) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মশিউর রহমান খান (জামায়াত)।
খুলনা-৫ (ফুলতলা-ডুমুরিয়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আলী আসগার লবি (বিএনপি)।
নড়াইল-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)।
নড়াইল-২ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আতাউর রহমান বাচ্চু (জামায়াত)।
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা (বিএনপি)।
কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়মারা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল গফুর (জামায়াত)।
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মুফতি আমির হামজা (জামায়াত)।
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আফজাল হোসেন (জামায়াত)।
ঝিনাইদহ-৩ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মাওলানা মতিয়ার রহমান (জামায়াত)।
বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন জহির উদ্দিন স্বপন (বিএনপি)।
বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন নূরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)।
ভোলা-৪ (চরফ্যাশন ও মনপুরা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন নুরুল ইসলাম নয়ন (বিএনপি)।
ময়মনসিংহ-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)।
ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)।
নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)।
জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)।
সিলেট-৩ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আবদুল মালিক (বিএনপি)।
সিলেট-৪ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি)।
সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ (বিএনপি)।
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ড. রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (বিএনপি)।
হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন জি কে গউছ (বিএনপি)।
মৌলভীবাজার-১ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু (বিএনপি)।
মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন মো. শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি)।
মৌলভীবাজার-৩ (রাজনগর ও সদর) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন নাসের রহমান (বিএনপি)।