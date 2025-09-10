ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নৌসংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের জ্বালানি তেল সরবরাহের ঠিকাদারি কাজে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
আজ বুধবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্দেশে বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তারা হলেন—অতিরিক্ত পরিচালক (মেরিন) মো. আব্দুর রহিম ও উপপরিচালক মো. ওবায়দুল করিম খান।
এদিকে অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।