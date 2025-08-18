হোম > জাতীয়

মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন, প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ প্রধান উপদেষ্টার

বাসস, ঢাকা  

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ করে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধান উপদেষ্টা এই সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। এবারের মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হলো ‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘মৎস্য খাতের অবদানের জন্য আমাদেরকে প্রকৃতি ও পানির প্রতি সদয় হতে হবে। প্রকৃতি-প্রতিবেশ নষ্ট হলে মাছ উৎপাদন একসময় বন্ধ হয়ে যাবে।’ তিনি পরিবেশবান্ধব মৎস্য চাষ এবং এই খাতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

এ সময় গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ড. ইউনূস বলেন, মৎস্য খাতের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সুযোগকে কাজে লাগানোর কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, গভীর সমুদ্রের সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা মৎস্য খাতের উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫ তুলে দেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: প্রদর্শনী ও কর্মশালা, আলোচনা সভা, আধুনিক প্রযুক্তি, মাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, এই সপ্তাহের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রকৃতির সুরক্ষা, স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানো এবং দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এতে মৎস্যজীবী, উদ্যোক্তা, গবেষক এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে দেশের মৎস্য সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

প্রকৃতির প্রতি সদয় না হলে মাছও হারিয়ে যাবে: প্রধান উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলার আবেদন

নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈঠক

সীমানা পুনর্নির্ধারণ: ৮৩ আসনে সংক্ষুব্ধদের শুনানি শুরু ২৪ আগস্ট

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক হাসপাতালে ভর্তি

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে কী কী ক্ষমতা, কমতে পারে যেখানে

এক বছর পর ডিবির হারুন বরখাস্ত, সঙ্গে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

চলনবিলেই হচ্ছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা ফারুকীর অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা