ডিআরইউ থেকে আটক আব্দুল্লাহীল কাইয়ুমসহ ৬ জনের জামিন নামঞ্জুর

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) থেকে আটক করার পর রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার ছয়জনের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাত উল্লাহ তাদের জামিন নামঞ্জুর করেন।
জামিন নামঞ্জুরকৃতরা হলেন— গোলাম মোস্তফা, জাকির হোসেন, মো. তৌছিফুল বারী খাঁন, আমির হোসেন সুমন, মো. শফিকুল ইসলাম দেলোয়ার ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহীল কাইয়ুম।
সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের পক্ষে জামিনের আবেদন করেন অ্যাডভোকেট কায়েস আহমেদ অর্ণব। বিকেলে শুনানি হয়। তবে লতিফ সিদ্দিকী কাউকে মামলা শুনানি করার ক্ষমতা না দেওয়ায় তার পক্ষে শুনানি হয়নি। অন্য ৬ জনের জামিন আবেদন শুনানি করার পর আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ঢাকা মহানগর অতিরিক্ত পিপি মো. শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে, গত ৩১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনসহ দুজনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুব।
এর আগে, গত ২৯ আগস্ট সাবেক মন্ত্রী এবং সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ও শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত ২৮ আগস্ট দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠককে কেন্দ্র করে সেখানে বাধার সৃষ্টি করে জুলাই আন্দোলনের নামে কিছু ব্যক্তি। সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। এ ঘটনায় লতিফ সিদ্দিকীসহ অন্তত ১৬ জনকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে তাঁদের আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের ডিবি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেদিন রাতেই শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ। শাহবাগ থানার এসআই মো. আমিরুল ইসলাম মামলাটি করেন।
মামলায় বলা হয়, ২৮ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে মামলার বাদী দেখতে পান, বেশ কিছু লোকজন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটোরিয়ামে কিছু লোককে ঘেরাও করে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলে স্লোগান দিচ্ছে এবং আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বক্তব্য দিচ্ছেন।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি বন্ধে গত ৫ আগস্ট ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ওই সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতির অর্জনকে মুছে ফেলার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নেওয়া। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট সকাল ১০টায় একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, গোলটেবিল বৈঠকে গ্রেপ্তার হওয়া আসামিরাসহ আরও ৭০-৮০ জন অংশ নেন। পরে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয়।
উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, লতিফ সিদ্দিকী মঞ্চ ৭১ এর ব্যানারকে পুঁজি করে প্রকৃতপক্ষে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও উপস্থিত অন্যদের প্ররোচিত করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।