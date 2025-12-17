আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২ উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি

সংস্কার করা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর এজলাস উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে নতুন এই এজলাস উদ্বোধন করেন তিনি।
এত দিন টিনশেড ভবনে ট্রাইব্যুনাল–২-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এখন থেকে পুরোনো হাইকোর্ট ভবনের উত্তর পাশে ট্রাইব্যুনাল–২-এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্য বিচারকেরা।
এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন্য প্রসিকিউটররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলের গুম-খুনসহ চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এখন দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে।