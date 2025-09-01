অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার রাজীবুল হাসান বরখাস্ত

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শেখ রাজীবুল হাসানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঢাকা মহানগর পুলিশে কর্মরত অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম থেকে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শেখ রাজীবুল হাসানকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নম্বর আইন)-এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক গত ২৫ আগস্ট তারিখ থেকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে তাঁকে বরখাস্তের কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।