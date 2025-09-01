হোম > জাতীয়

অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার রাজীবুল হাসান বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শেখ রাজীবুল হাসানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঢাকা মহানগর পুলিশে কর্মরত অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম থেকে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শেখ রাজীবুল হাসানকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নম্বর আইন)-এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক গত ২৫ আগস্ট তারিখ থেকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে তাঁকে বরখাস্তের কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

সম্পর্কিত

সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে সরকারের অনুরোধ

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন

দেশে ফাইভ-জির যাত্রা শুরু

ভোটের দায়িত্বে ৯৫ শতাংশ সরকারের লোক—ট্রেসির দাবির জবাব দিলেন সিইসি

সূচনা ফাউন্ডেশনের অর্থ আত্মসাৎ: পুতুলসহ ৩৫ জনের নামে মামলা করবে দুদক

সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র, কোনো দলকে সমর্থন নয়: ট্রেসি জ্যাকবসন

সেনাবাহিনী সরকারের সব কর্মসূচি সফল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: জেনারেল ওয়াকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা