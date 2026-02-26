হোম > জাতীয়

তিন আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে জামায়াত প্রার্থীর আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৬ ও ৭ এবং গাইবান্ধা–৪ আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ এবং ভোট পুনরায় গণনার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এসব আবেদন গ্রহণ করেন এবং আগামী অবকাশকালীন ছুটির পর শুনানির জন্য দিন ঠিক করেছেন।

আবেদনকারীদের আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির বলেন, এই তিনটি আসনেই ভোটের ব্যবধান পাঁচ হাজারের মধ্যে। বেলা চারটার পর যত পোস্টাল ভোট এসেছে, সেসব যোগ করা হয়নি। যার কারণে তিনটি আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। অবকাশকালীন ছুটির পর এসব আবেদনের শুনানি হবে।

এ ছাড়া আগামী রোববার আরও ৭টি আসনের বিষয়ে মামলা করার কথা জানান তিনি।

