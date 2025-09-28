হোম > জাতীয়

ভয় দেখিয়ে ৪১ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ—আসামি সাইফুজ্জামান, তাঁর স্ত্রীসহ ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাইফুজ্জামন চৌধুরী জাবেদ ও তাঁর স্ত্রী রুখমিলা জামান। ছবি: সংগৃহীত

ভয়ভীতি ও প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রীসহ আটজনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলাটি করেন। কমিশনের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার প্রধান আসামি সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর পাশাপাশি অন্য আসামিরা হলেন তাঁর স্ত্রী ও ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামান, ব্যাংকের সাবেক পরিচালক সৈয়দ কামরুজ্জামান, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. আব্দুল আজিজ, ক্লাসিক ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মডেল ট্রেডিংয়ের মালিক মোহাম্মদ মিছবাহুল, ক্রিসেন্ট ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ নুরুল ইসলাম ও রেডিয়াস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. ফরিদ উদ্দিন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, সরকারি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী ইউসিবিএল ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। তিনি নিজের স্ত্রীকে ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে বসান। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাংকের গ্রাহক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড ও ই-ইঞ্জিনিয়ারিং পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে ঘুষ বাবদ কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়। এসব অর্থ সরাসরি আসামিদের পকেটে যায়।

মামলায় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ১৬২, ৪৬৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২)(৩) ধারায় অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে এর আগেও দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে বিপুল অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি করা হয়। দুদকের চলমান তদন্তে তাঁর নামে আরও একাধিক মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নৃশংসতার ১৭টি ভিডিও দেখলেন ট্রাইব্যুনাল, টিস্যু দিয়ে চোখ মুছলেন সাবেক আইজিপি মামুন

এবার দুর্গাপূজায় মণ্ডপের সংখ্যা এক হাজার বেড়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দুরারোগ্যে আক্রান্তরা হজে যেতে পারবেন না: ধর্ম উপদেষ্টা

ডিসেম্বরেও হচ্ছে না বইমেলা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কঙ্গো যাচ্ছেন বিমানবাহিনীর ১৯০ সদস্য

খাগড়াছড়ির গুইমারায় হামলায় ৩ পাহাড়ি নিহত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখপ্রকাশ

৫৪ বছরে পা দিল বিমানবাহিনী

জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ও সরকার যে সম্ভব, তা জনগণকে দেখাতে পেরেছি: তথ্য উপদেষ্টা

হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেম্বারে, বিসিবি নির্বাচনে বাধা নেই

দুর্নীতি মামলা: এজলাসে দুর্জয়কে দেখে কেঁদে ফেললেন স্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা