পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যাশা পাকিস্তান হাইকমিশনারের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। এ সময় তিনি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যাশা জানান।
পাকিস্তান হাইকমিশনের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ রোববার রাতে এ তথ্য জানানো হয়।
সাক্ষাতে ড. খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ড. খলিলুর রহমান ও শামা ওবায়েদ ইসলামকে অভিনন্দন জানান পাকিস্তান হাইকমিশনার। এ সময় তিনি শিক্ষা, যোগাযোগ, বাণিজ্য, কৃষি, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
পৃথক বৈঠকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও দুই দেশের মধ্যে সব ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের কথা বলেন।