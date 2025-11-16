আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানের সময় আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা একজনের পরিচয় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে। তাঁর নাম আবুল হোসেন। কুমিল্লার মুরাদনগরের ফুলঘর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর নাম লাকী আক্তার। আশুলিয়ার আমবাগান গোরস্তানে আবুল হোসেনের লাশ দাফন করা হয়েছিল।
আজ রোববার তাঁর লাশ কবর থেকে তুলে তা পরিবারকে বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাঁর নাম জুলাই শহীদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন।
গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ছয়জন আন্দোলনকারীকে পোড়ানোর ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের ৫ আগস্ট বেলা ৩টার দিকে আশুলিয়া থানার সামনে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর বাইরে আরও একজন গুলিতে গুরুতর আহত হন। একজনকে জীবিত ও পাঁচজনকে মৃত অবস্থায় প্রথমে একটি ভ্যানে তোলা হয়। সেখান থেকে পুলিশের একটি গাড়িতে তোলে হয়। পুলিশের গাড়িতে এই ছয়জনকে (যার মধ্যে একজন জীবিত) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ।
এদিকে রাজধানীর কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ তরুণকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। এ মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও ডিএমপি মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার জসীম উদ্দীন মোল্লা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।
এ ছাড়া মেহেরপুরের জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্যও ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।