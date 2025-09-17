হোম > জাতীয়

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ যাঁদের এনআইডি লক করা হয়েছে, তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন না। তাই তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগও করতে পারবেন না।

প্রবাস থেকে শেখ হাসিনা ভোট দিতে পারবেন কি না—জানতে চাইলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, তাঁর তো এনআইডি লক আছে। যাঁদের এনআইডি লক করা আছে, তাঁরা প্রবাসে বসে ভোট দিতে পারবেন না।

গত এপ্রিলে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ১০ সদস্যের এনআইডি লক করা হয়। যাঁদের এনআইডি লক করা হয়েছে, তাঁরা হলেন—শেখ হাসিনা, রেহানা সিদ্দিক, সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, সায়মা ওয়াজেদ, শাহিন সিদ্দিক, বুশরা সিদ্দিক, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও তারিক আহমেদ সিদ্দিক।

জানা যায়, বিভিন্ন অনিয়মের কারণেও অনেকের এনআইডি লক্ড রয়েছে। তাঁরাও প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন না। তবে এনআইডি লক করা না থাকলে মামলার কারণে বা অন্য কোনো কারণে পালিয়ে বা অন্যভাবে বিদেশে অবস্থান করা ব্যক্তিরা প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন।

সম্পর্কিত

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

আসন্ন দুর্গাপূজা নিরাপদে উদ্‌যাপিত হবে, আশা আইজিপির

শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজি আবুল কালামের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ সচেষ্ট থাকবে: আইজিপি

এবার অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার দুটি লকার জব্দ করল এনবিআর

চট্টগ্রামে চলছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া

এ বছর পূজায় অনুদান ১ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আরও মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল, আমুসহ সাবেক ৮ মন্ত্রী, এমপি

বর্ধিত মেয়াদের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি ঠিক করতে চায় কমিশন: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা