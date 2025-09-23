হোম > জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আইএমএফ-প্রধান ও বেলজিয়ামের রানির বৈঠক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

: নিউইয়র্কে সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বেলজিয়ামের রাণী ম্যাথিল্ড প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবি: বাসস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে স্থানীয় সময় সোমবার বেলা ৩টায় তিনি ও তাঁর সফরসঙ্গীরা অবতরণ করেন।

নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পরপরই প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন। বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ডের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনও অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন। এ দুই বৈঠক বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকগুলো প্রধান উপদেষ্টার নিউইয়র্ক সফরের প্রথম দিনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অংশ। এই সফরকালে তিনি আরও বেশ কিছু উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছয় রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা ঢাকা থেকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগ দেন।

এ ছাড়া জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান তারেক যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিদলে যুক্ত হন।

সূচি অনুযায়ী অধ্যাপক ইউনূস আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন।

সম্পর্কিত

নিউইয়র্কের পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া দূতকে জানালেন প্রধান উপদেষ্টা

নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

ঝটিকা মিছিলের মামলায় ১৫ দিনে অভিযোগপত্র

১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত এফবিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে এটিইউ প্রধানের মতবিনিময়

৩২ লক্ষাধিক প্রবাসীর আবাসস্থল সৌদি আরবের স্থান বাংলাদেশিদের হৃদয়ের গভীরে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালার গেজেট প্রকাশ

ডাকসু নেতাদের দূতাবাসে ডেকে নিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত জানালেন, চীন মৈত্রী হল নির্মাণ শুরু শিগগির

বলাকার সামনে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা