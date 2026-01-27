হোম > জাতীয়

নির্বাচনী সহিংসতা: সাত জেলায় হামলা সংঘর্ষে আহত ৩৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর বাজারের পাইলট মোড়ে আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়ান। ছবি: সংগৃহীত

দেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনী সহিংসতার হারও তত বাড়ছে। আজ মঙ্গলবারও দেশের অন্তত সাতটি জেলায় নির্বাচনী সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় অন্তত ৩৩ জন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা ও গলাচিপা) আসনের দশমিনায় বিএনপি জোটের প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বহিষ্কৃত বিএনপির নেতা হাসান মামুনের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। নেত্রকোনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, নওগাঁ ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় নির্বাচনী সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে।

নুর-মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

পটুয়াখালীর দশমিনার চরবোরহান ইউনিয়নের পাগলা বাজারে গত সোমবার রাত ৮টার দিকে বিএনপি জোটের প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে। এ সময় পাল্টাপাল্টি নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র বলেছে, সোমবার রাত ৮টার দিকে পাগলা বাজারে মিছিল করতে নুরের পক্ষের কর্মী-সমর্থক এবং হাসান মামুনের কর্মী-সমর্থকেরা অবস্থান নেন। উভয় পক্ষ মিছিল বের করার পরপরই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় উভয় পক্ষ বিপরীত পক্ষের নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করে।

এ বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, ‘এটা হাসান মামুনের সাজানো নাটক। তাঁর লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া করেছে।’

তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার গণজোয়ার দেখে গণঅধিকার পরিষদের সমর্থক, নেতা-কর্মী ও বিএনপির কিছু টাকায় বিক্রি হওয়া লোক এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে।’

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নেত্রকোনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারে হামলা

নেত্রকোনা-৩ (আটপাড়া-কেন্দুয়া) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন ভূইয়ার প্রচারণায় বিএনপির প্রার্থী দলটির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালীর সমর্থকদের হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বেলা দেড়টার দিকে কেন্দুয়া উপজেলার দলপা ইউনিয়নের জল্লী পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরও পাঁচ জেলায় সংঘর্ষ, হামলা, আগুন

নওগাঁ-৬ (রাণীনগর ও আত্রাই) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলমগীর কবিরের এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যার দিকে রাণীনগর উপজেলার পাকুরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া রাতে আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়া বাজার এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুরেরও অভিযোগ উঠেছে।

তবে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম বলেন, ‘পাকুরিয়া খেলার মাঠে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। আমার কোনো কর্মী-সমর্থক এর সঙ্গে জড়িত নন। মোটরসাইকেল প্রতীকের নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুরের অভিযোগও মিথ্যা।’

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর এলাকায় আজ দুপুরে জামায়াতের প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লার গণসংযোগে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পৌরসভা শিবিরের সভাপতি মেহেদী হাসান অর্ণবসহ চারজন আহত হয়েছেন।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।’

এদিকে শরীয়তপুরের নড়িয়ার ভোজেশ্বর বাজারের পাইলট মোড়ে আজ দুপুরে জামায়াতের কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আটজন আহত হয়েছেন। পরে বিকেলে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া-সখিপুর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাহমুদ হোসেন বকাউল অভিযোগ করেছেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন। হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যার পর জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জেলা জামায়াত।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে নড়িয়া উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এইচ এম রাসেল হাওলাদার বলেন, ‘আমরা ভোট চাইতে গেলে ভোজেশ্বর জামায়াতের সভাপতি নজরুল ইসলাম আমাদের নেতা-কর্মীদের গালাগাল করেন। আমরা এর প্রতিবাদ করলে তাঁরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপর হামলা করেন।’

নড়িয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকান্ত দত্ত বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।’

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সাতকানিয়া পৌরসভা এলাকার ছমদরপাড়ার ৪ নম্বর গলি এলাকায় দুপুরে বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনের ধানের শীষের ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙাতে গিয়ে দলটির দুই কর্মী জামায়াত কর্মীদের হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সাতকানিয়া উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুহাম্মদ তারেক হোছাঈন বলেন, জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা এর সঙ্গে জড়িত নন।

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলতলা গ্রামে বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থকের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সদর থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলাম জানান, ‘ঘটনার খবর পেয়েছি। তদন্ত চলছে।’

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, পটুয়াখালী, দশমিনা, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম), রাণীনগর এবং গলাচিপা সংবাদদাতা]

