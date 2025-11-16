আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফরে গেছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার ঢাকা ত্যাগ করেন বিমানবাহিনীর প্রধান। ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আমিরাতে অবস্থানকালে তিনি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এয়ার চিফস কনফারেন্স ও দুবাই এয়ার শোতে অংশ নেবেন।
সফরে বিভিন্ন দেশের বিমানবাহিনীর প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করবেন হাসান মাহমুদ খাঁন।
এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি বাড়বে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।
২০ নভেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে হাসান মাহমুদ খাঁনের।