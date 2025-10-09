হোম > জাতীয়

দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা ২০২৫ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই সমাবেশ করে বাংলাদেশ দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম করেও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকেরা বঞ্চনা, অবহেলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করেও তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি। চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই; নেই ন্যায্য মজুরি ও ছুটির সুবিধা।

কাজী সিরাজুল ইসলাম সোহাগ নামের এক শ্রমিক বলেন, ‘আগে মাসে ৩০ দিন কাজ করলে ৩০ দিনের বেতন পেতাম। এখন ৩০ দিন কাজ করলেও বেতন দেওয়া হয় ২২ দিনের। আগে ঈদে দুটি বোনাস পেতাম, এখন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বৈশাখী ভাতা কিংবা নৈমিত্তিক ছুটির কোনো ব্যবস্থাও নেই।’

আরেক শ্রমিক মোহাম্মদ শাহের হোসেন বলেন, ‘২০২৫ সালের নীতিমালার আগে আমরা মাস্টার রোল কর্মচারী ছিলাম। এখন বলা হচ্ছে, আমরা সাময়িক শ্রমিক। যেকোনো সময় আমাদের চাকরিচ্যুত বা বদলি করা হচ্ছে। এটা অন্যায় ও অমানবিক।’

বক্তারা মাসিক বেতনব্যবস্থা চালু করে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং বাৎসরিক ৫ শতাংশ হারে বেতন বাড়ানোর দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁরা উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ও শিক্ষা ভাতা চালুরও দাবি তোলেন।

দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সদস্য শীলা ইসলাম নারী শ্রমিকদের জন্য ৯০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি এবং বছরে ২০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি দেওয়ার আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে টানা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী শ্রমিকদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা যাচাই করে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রতি অর্থবছরে দুটি ইউনিফর্ম সরবরাহ, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগপত্র প্রদান, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং পদবি স্থির করার ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক মো. বোরহান উদ্দিন ও সদস্যসচিব মো. মিজানুর রহমান বাদল।

